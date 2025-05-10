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بينهم أحمد سعد وراغب علامة وعماد زيادة.. 25 صورة لنجوم الفن بحفل زفاف نجل النائب أشرف رشاد

01:50 م السبت 10 مايو 2025
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (2)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (5)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (6)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (7)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (8)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (9)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (10)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (11)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (12)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (13)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (14)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (4)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (3)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (17)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (18)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (19)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (20)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (21)
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    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (22)
  • عرض 27 صورة
    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (23)
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    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (24)
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    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (25)
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    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (16)
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    نجوم الفن بحفل زفاف النائب أشرف رشاد (15)
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    رجل الأعمال أحمد زيادة مع العروسين
  • عرض 27 صورة
    رجل الأعمال شريف زيادة وزوجته
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كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن، أمس الجمعة، على حضور حفل زفاف نجل النائب أشرف رشاد الذي أقيم بمنطقة الأهرامات.

وأحيا حفل الزفاف المطرب اللبناني راغب علامة والمطرب أحمد سعد، وقدم النجمان عددا من الأغاني التي تفاعل معها الحضور بالغناء والتصفيق.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف كل من عماد زيادة وزوجته وشقيقيه أحمد وشريف ووالدتهم، والفنان محمد علي ماهر.

أحمد سعد راغب علامة نجوم الفن حفل زفاف أشرف رشاد الأهرامات
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