كتب- هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

حرص عدد من نجوم الفن، أمس الجمعة، على حضور حفل زفاف نجل النائب أشرف رشاد الذي أقيم بمنطقة الأهرامات.

وأحيا حفل الزفاف المطرب اللبناني راغب علامة والمطرب أحمد سعد، وقدم النجمان عددا من الأغاني التي تفاعل معها الحضور بالغناء والتصفيق.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا حفل الزفاف كل من عماد زيادة وزوجته وشقيقيه أحمد وشريف ووالدتهم، والفنان محمد علي ماهر.