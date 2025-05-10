كيف علق نجوم الفن على هزيمة بيراميدز أمام البنك الأهلي بالدوري وتصدر الأهلي؟

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن ، التعليق على هزيمة فريق بيراميدز من فريق البنك الأهلي ببطولة الدوري بنتيجة 4/2 في مباراة مهمة دفعت الأهلي لتصدر الدوري بعد أن كان بيراميدز متصدرا.

ونستعرض لكم ما قاله النجوم عن هزيمة بيراميدز في السطور التالية:

صلاح عبدالله

كتب الفنان صلاح عبدالله، عبر حسابه على فيسبوك: "إيه يا كورة مصر مالِك.. صاصا مش عاجبه حالِك، يلاقيها من خيبة بيراميدز، ولا من خيبة الزمالِك".

محمد محمود

وعلق الفنان محمد محمود، عبر حسابه على فيسبوك: "يا أهلي، ماذا بينك وبين الله حتى تتكعور كل الفرق، بينما تمضي شامخا نحو المجد".

خالد تاج الدين

وكتب الشاعر خالد تاج الدين عبر حسابه على فيسبوك: "دوري إيه، قطيعة .. أنا هكسر الوديعة".

شريف إدريس

فيما كتب الفنان شريف إدريس، عبر حسابه على فيسبوك: "برضو يا أخي التحفيل على بيراميدز ملوش طعم، فرقة كل جمهورها نفرين وطفاية، فين أيام زمن التحفيل الجميل، لما كان الواحد بيخلي نص جمهور الزمالك يقفل الفيسبوك".

وتلقى فريق بيراميدز، أمس الجمعة، هزيمة أمام نظيره البنك الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

وبهزيمة بيراميدز أمام البنك الأهلي، توقف رصيده من النقاط عند النقطة رقم 47 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر برصيد 49 نقطة.

جدير بالذكر أن فريق بيراميدز يستعد لملاقاة نظيره الزمالك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 مايو الجاري في إطار منافسات الجولة السادسة بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.