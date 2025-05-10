إنجي علاء تروي موقفين عن بوسي شلبي بعد أزمتها مع ورثة محمود عبدالعزيز

كتب- هاني صابر:

روت المؤلفة إنجي علاء، موقفين عن الإعلامية بوسي شلبي بعد أزمتها الأخيرة مع ورثة الفنان الكبير الراحل محمود عبدالعزيز.

وكتبت إنجي علاء، عبر حسابها على فيسبوك: "أنا معرفش أستاذة بوسي شلبي عن قرب بس هحكي موقفين معرفش مهمين ولا لأ بس عشان ضميري وعشان متأثرة من اللي بيتقال وبيحصل.. وأنا في بيت أهلي في الساحل في هاسيندا باي.. بابايا جه قالنا تعالوا سلموا على النجم محمود عبد العزيز كان أظن بيتفرج على البيوت هناك ولما طلعنا نسلم كان في العربية ومعاه أستاذة بوسي وعرفناها كزوجة له وبعدها أنا قابلت أستاذة بوسي في القرية كذا مرة وكانت في منتهى الذوق وشفت الحزن اللي هي كانت فيه بعد وفاته".

وتابعت: "الموقف التاني قبلها واحنا منعرفش بعض خالص غير سلامات.. كنت بتكرم في مهرجان وكانت أول جايزة ليا عن التأليف وكانت أستاذة بوسي هي اللي بتقدم الجايزة.. وأنا على المسرح الكعب دخل في تل الفستان من تحت ومبقتش عارفة أتحرك أوصل للجايزة وكنت هقع لو اتحركت وطبعا كانت هتبقى لقطة وتريقة".

واستكملت: "وقفت مكاني لثواني متوترة جدا والناس مش فاهمة أنا واقفة ليه، لقيت أستاذة بوسي بتتحرك من مكانها وبتاخد بايدي عشان أستلم الجايزة وعدى الموقف".

وأضافت: "واحدة غيرها كان ممكن تسيبني أقع.. يعني ست طيبة وأنا شفت أشرار كتير في حياتي هي مكنتش منهم..وبعد كده شفتها كتير في مهرجانات وهي بتشتغل.. ست مجتهدة الله يكون في عونها ويصلحلها الحال".

وكانت الإعلامية بوسي شلبي أصدرت مؤخرا بيانًا صحفيًا ردًا منها على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وجاء في البيان الصادر من الإعلامية بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهصذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الاعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه.

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".