هادي الباجوري: "شخصية هاني في فيلم واحد صحيح فيها حاجات مني"

كتبت - نوران أسامة:

أكد المخرج هادي الباجوري، أن شخصية "هاني" في فيلمه الشهير الذي يحمل اسم "واحد صحيح" يعكس جوانب حقيقية من شخصيته.

وقال الباجوري ببرنامج "سبوت لايت": "شخصية هاني فيها حاجات من حياتي أنا، وده طبيعي جدًا، مش أول مرة يحصل كده، ده بيحصل في كل حاجة.. زي فيلم هيبتا برضو كان فيه حاجات مني".

وأضاف، أن المخرج دايمًا بيتأثر بتجاربه وخبراته في الحياة، وده بينعكس بشكل تلقائي في اختياراته الفنية وطريقة معالجته للشخصيات داخل أفلامه.