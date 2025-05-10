سوزان نجم الدين تدافع عن بوسي شلبي في أزمتها مع ورثة الفنان محمود عبدالعزيز

كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة سوزان نجم الدين، على الأزمة القائمة خلال الأيام الجارية بين ورثة الفنان محمود عبدالعزيز والإعلامية بوسي شلبي.

ونشرت سوزان، صورة لها مع بوسي ومحمود عبدالعزيز، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عشت في بيت محمود عبد العزيز وزوجته بوسي شلبي أياماً وليالٍ كثيرة وطويلة أثناء تصويري في مسلسل باب الخلق الذي تشرفت بالعمل فيه مع العملاق الراحل".

وتابعت: "أحببت هذا البيت المصري العريق الدافئ الذي جمعتنا فيه أجمل الذكريات..وأضافت الكثير لصداقتنا التي امتدّت على مدى عشرين عاما وأكثر.. ولطالما مرّت لحظات جميلة مع ابنه الغالي محمد أثناء إقامتي معهم في نفس المنزل".

واستكملت: "وشهادة حق تقال بأنني لم أرى في حياتي زوجة محبة ووفية ومخلصة ومتفانية في إسعاد وخدمة زوجها وإلى آخر رمق في حياته في مستشفى الصفا".

وأضافت: "كما بوسي شلبي التي كانت له الزوجة والحبيبة والأخت والأم والسند والحب الذي لاينتهي على مدار الأيام…وإلى يومنا هذا.. رحم الله نجمنا الغالي ولينم قرير العين بين يديّ الرحمن".

وكانت الإعلامية بوسي شلبي أصدرت بيانًا صحفيًا ردًا منها على بيان ورثة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وجاء في البيان الصادر من الإعلامية بوسي شلبي، الذي نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهصذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الادعاءات أنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه الفني ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الاعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقي ربه.

وأضاف البيان: "نود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء وأن أخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها - وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله".