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أحمد فهمي يثير جدلا بفيديو يجمعه بطليقته هنا الزاهد.. والجمهور يعلق: عودة العلاقات؟

12:33 ص السبت 10 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أحمد فهمي في فيديو يجمعه بطليقته هنا الزاهد
  • عرض 5 صورة
    أحمد فهمي في فيديو يجمعه بطليقته هنا الزاهد
  • عرض 5 صورة
    أحمد فهمي في فيديو يجمعه بطليقته هنا الزاهد
  • عرض 5 صورة
    أحمد فهمي في فيديو يجمعه بطليقته هنا الزاهد
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كتبت- منى الموجي:

أعاد الفنان أحمد فهمي نشر فيديو من أحد أعماله الفنية يجمعه بطليقته الفنانة هنا الزاهد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد في تعليقه على الفيديو "لو ده هيثبتلك إني.."، وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو في لتسأل هل منشوره بمثابة إعلان عن عودة الثنائي لحياتهما الزوجية.

ومن بين التعليقات التي جاءت على الفيديو: "هو إيه اللي بيحصل ده، لأ أنا مش موافقة، أنا موافقة جدا جدا أنا أصلا عاشقة للعلاقات المستحيلة، هي الصفحة متهكرة ولا إيه، ربنا يعملكم اللي فيه الخير سواء مع بعض أو لأ، لو هيبقى الرجل العناب فعلا ارجعيله، عودة العلاقات؟، لأ يا فنانة اوعي تعملي كده، فنون الاعتذار، بتلمح لإيه يا فنان، يا رب ترجعوا والله هفرح جدا، شكلكوا لسه بتحبوا بعض، يا رب لأ، إن شاء الله تكون حاجة قديمة".

جدير بالذكر أن أحمد فهمي وهنا الزاهد انفصلا في 2023، بعد زواج دام 4 أعوام تقريبا، وشارك الثنائي في بطولة أكثر من عمل فني، بينها: مسرحية جوازة معفرتة، وفيلم مستر إكس، مسلسل الواد سيد الشحات.

وينتظر أحمد فهمي طرح فيلمه أحمد وأحمد في دور العرض السينمائي بطولة أحمد السقا، إخراج أحمد نادر جلال، كما تطل هنا الزاهد كضيفة شرف قريبا، من خلال فيلم المشروع x بطولة كريم عبدالعزيز، إخراج بيتر ميمي.

هنا الزاهد أحمد فهمي
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