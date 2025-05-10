بصور من العرض.. كارول سماحة تروج لـ مسرحيتها بعد أيام من وفاة زوجها

كشفت الفنانة كارول سماحة، عن موعد العرض المسرحي الجديد "كلو مسموح"، عبر منشورا مطولا على حسابها الرسمي إنستجرام، وأعلنت من خلاله، افتتاح مسرحيتها الغنائية، في موعدها، وذلك بعد أيام من تلقيها العزاء في زوجها المنتج وليد مصطفى.



ونشرت مجموعة صور للعرض وكتبت: "رغم الظروف الصعبة والفترة الحساسة اللي عم عيشها.. عندي مسؤولية والتزام كبير تجاه فريق عمل و 70 فنانا على المسرح .. هيدي كانت وصية زوجي وليد.. إنو مهما يصير؛ لازم العمل يكمّل.. افتتاح مسرحية "کلو مسموح" رح يكون نهار الإثنين والثلاثاء 12 و13 أيار… ومنكفي العروض 15 و16 و17 أيار على مسرح كازينو لبنان.. المسيرة بعدا مستمرة، بوجع .. بس بإيمان كبير".

ورحل المنتج وليد مصطفى بعد صراع مع المرض وتلقت كارول سماحة العزاء الأول في مصر والثاني في بيروت