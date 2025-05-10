داليا البحيري أمام حمام السباحة ونانسي عجرم مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي، أحدث ظهور لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يعتقد الناس أن الحياة لا تطاق بدون الآخرين، لكن معرفتهم تجعل الوحدة أكثر جاذبية".

ملك أحمد زاهر

ظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر بصحبة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبيبي أغلى من عمري".

مي كساب

الفنانة مي كساب، نشرت صورة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا نجم بس مفيش سماء، عندي جناحات بس مفيش هواء".

نانسي عجرم

نشرت المطربة نانسي عجرم، صورة لها مع زوجها الطبيب فادي الهاشم، عبر حسابها على إنستجرام، من أحدث ظهور لهما.

هاجر الشرنوبي

ظهرت الفنانة هاجر الشرنوبي، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

داليا البحيري

الفنانة داليا البحيري، ظهرت بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها أمام حمام السباحة.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال تواجدها أمام البحر.

بشرى

ظهرت الفنانة بشرى، أمام حمام السباحة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "وأنا جالسة أفكر كيف أكافح الحشرات في حياتي؟! الحشرات الفعلية والحشرات والطفيليات البشرية".

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال، صورة لها بجانب "فيل" عبر حسابها على إنستجرام، وذلك خلال قضائها رحلة ترفيهية.