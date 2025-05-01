بعد إيقافه من الموسيقيين| حمو بيكا يعتذر عن الأغنية المسيئة.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

وجه مؤدي المهرجانات الشعبى حمو بيكا، رسالة اعتذار للجمهور ومؤسسات الدولة، على ما بدر منه في أحد الفيديوهات المتداولة، مما استوجب إصدار نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل قرارًا بإيقافه عن الغناء لمدة شهرين.

وكتب حمو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أعلن أنا / محمد محمود مصطفي الشهير بـ حمو بيكا ، كامل احترامي وتقديري لي قرار نقابة المهن الموسيقية والفنان مصطفي كامل ولسيادة أعضاء المجلس الموقرين".

وأضاف: "أعلن التزامي التام بالقرار الصادر إتجاهي واعلن اني اكون بكامل الاحترام للمؤسسة العريضة ( نقابة المهن الموسيقية ) والله الموفق".

وتابع: "كما أعرب عن اعتذاري لي مؤسسات الدولة وجموع الشعب المصري وجمهوري الموقر، عما بدر وأعلن أن الأغنية لم تكن تخصني لي شخصي وإنما انها متواجدة على صفات التواصل الاجتماعي واليويتوب منذ 15 عام، وأني لم أقصد كلماتها أو الإساءة وإنما كنت ارددها دون علم".

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، إيقاف مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، لمدة شهرين تبدأ من اليوم 1 من شهر مايو، بدعوى الإساءة لمؤسسات الدولة، نظرا لما احتوى الفيديو المتداول والذي تم تحقيقه من عبارات لا تليق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة والظهور بجانب راقصات بشكل مسيئ ويتعارض مع القيم المجتمعية ويخالف كل ما ورد بقانون النقابات رقم 35 لسنة 78.

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