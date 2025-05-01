نانسي عجرم تخطف الأنظار من أحدث ظهور.. والجمهور: "محبوبة المصريين"

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم متابعيها، صورًا جديدة من أحدى حفلاتها الغنائية في مصر.

ونشرت نانسي مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وظهرت مرتدية فستان أسود قصير.

وكتبت نانسي، تعليقًا على الصور: "الدفء، الحشد، الشعور، مصر"، والذي تفاعل معه المتابعين، وجاءت تعليقاتهم كالتالي: "محبوبة المصريين"، "فنانة عالمية"، "الأسطورة اللبنانية"، "شيك جدا"، "ملكة جمال".

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لإحياء حفل ضخم في منطقة أهرامات الجيزة غدًا الجمعة 2 مايو، بمشاركة فرقة واما، ضمن سلسلة الحفلات الخاصة بموسم الربيع.

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