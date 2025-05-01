إلهام شاهين تنشر صورا وسط البحر من الساحل الشمالي.. والجمهور يعلق

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور لها وسط البحر خلال تواجدها بالساحل الشمالي.

ونشرت إلهام، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الساحل الشمالي في مصر.. أحلى الشواطيء .. أحلى لون بحر.. أحلى رملة .. أحلى جو .. أحلى مكان في الدنيا .. أم الدنيا مصر.. بحبك يا مصر".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله، الجمال كله، أحلى إلهام، قمراية، ما شاء الله، برافو انك خسيتي وبقيتي قمرين، إيه الحلاوة دي".

يذكر أن، إلهام شاهين، خاضت موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.