ريهام عبد الغفور تعلق على صورتها مع أحمد زاهر وتستعيد ذكريات "الحقيقة والسراب"

كتب - معتز عباس:

علقت الفنانة ريهام عبدالغفور، عن تدوال رواد التواصل الاجتماعي صورتها مع الفنان أحمد زاهر، والتي انتشرت مؤخرًا من حفل زفاف ابنته ليلى، وأعادت للبعض ذكريات دورهما بمسلسل "الحقيقة والسراب".

وقالت "ريهام"، في لقائها ببرنامج "ET بالعربي"، على موقع "انستجرام: "كنت بتصور مع ابو العروسة مكنش في دماغي ان ده اللي هيحصل، بس انبسط لأن الناس لسة فاكرة دوري من 20 سنة، وده معناه انه لسة المسلسل معلم معاهم وديه حاجة كويسة، وأحب أبارك لـ ليلى وأحمد زاهر وزوجته هدى".

شاركت ريهام عبدالغفور في مسلسل "ظلم المصطبة"، الذي عرض في رمضان 2025، بطولة فتحي عبد الوهاب وإياد نصار وأحمد عزمي وبسمة، رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف بمحافظة البحيرة.

ويعرض مسلسل "ظلم المصطبة" على شاشة قناة الحياة، بطولة الفنانين ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب.

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