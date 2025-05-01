أول تعليق من حمو بيكا بعد إيقافه من نقابة المهن الموسيقية

كتب - معتز عباس:

علق مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، على قرار إيقافه من قبل نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا كامل احترامه والتزامه بقرار النقابة.

وكتب بيكا، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أعلن أنا / محمد محمود مصطفي الشهير بـ حمو بيكا ، كامل احترامي وتقديري لي قرار نقابة المهن الموسيقية والفنان مصطفي كامل ولسيادة أعضاء المجلس الموقرين".

وأضاف: "أعلن التزامي التام بالقرار الصادر إتجاهي واعلن اني اكون بكامل الاحترام للمؤسسة العريضة ( نقابة المهن الموسيقية ) والله الموفق".

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، قرارها بشأن التحقيقات التي تمت مع مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، بدعوى الإساءة لمؤسسات الدولة.

نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدرت قرارها بناء على التوصية من المستشار أحمد أسامة محرم القاضي بمجلس الدولة، ورئيس لجنة التحقيقات لدى نقابة الموسيقيين.

وجاء القرار بشأن "بيكا" كالتالي: إيقاف حامل التصريح محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا لمدة شهرين تبدأ من اليوم 1 من شهر مايو، نظرا لما احتوى الفيديو المتداول والذي تم تحقيقه من عبارات لا تليق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة والظهور بجانب راقصات بشكل مسيئ ويتعارض مع القيم المجتمعية ويخالف كل ما ورد بقانون النقابات رقم 35 لسنة 78.





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