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"جريئة".. تارا عماد تنشر صورا أمام البحر من إيطاليا والجمهور يعلق

08:56 م الخميس 01 مايو 2025
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة تارا عماد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صور من رحلتها في إيطاليا .

ونشرت تارا عماد، الصور التي ظهرت فيها بإطلالة جريئة أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "سكر، جميلة أوي، انتي جميلة وزي القمر وحلوة أوي، تستاهلي كل خير بحبك، عسل، قمراية يا تارا، إيطاليا ازدادت جمالا".

يذكر أن، تارا عماد عُرض لها مؤخرًا الجزء الثاني من مسلسل جودر- ألف ليلة وليلة في رمضان 2025، بطولة النجم ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان شماشرجي، أحمد بدير، غادة طلعت، وليد فواز، إخراج إسلام خيري، سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث.

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