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محمد رمضان يهنئ عمال مصر بمناسبة عيدهم.. ماذا قال؟

08:13 م الخميس 01 مايو 2025

محمد رمضان

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كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد رمضان التهنئة لعمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق اليوم 1 مايو.

وأهدى رمضان أغنية "الهمة"، لجميع العاملين في مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "النهاردة ١ مايو ‫عيد العمال‬ كل سنة وكل عمال مصر‬ بخير وصحة وسعادة، أغنية ‫الهمة‬ إهداء لكل عامل مصري سواء في القطاع العام أو الخاص و مبسوط إنها الحان الشيخ سيد مكاوي".

طرح الفنان محمد رمضان أمس الأربعاء، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "رمادونا"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)

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محمد رمضان عيد العمال انستجرام محمد رمضان أغنية الهمة
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