محمد رمضان يهنئ عمال مصر بمناسبة عيدهم.. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد رمضان التهنئة لعمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذي يوافق اليوم 1 مايو.

وأهدى رمضان أغنية "الهمة"، لجميع العاملين في مصر، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "النهاردة ١ مايو ‫عيد العمال‬ كل سنة وكل عمال مصر‬ بخير وصحة وسعادة، أغنية ‫الهمة‬ إهداء لكل عامل مصري سواء في القطاع العام أو الخاص و مبسوط إنها الحان الشيخ سيد مكاوي".

طرح الفنان محمد رمضان أمس الأربعاء، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "رمادونا"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

View this post on Instagram A post shared by Mohamed Ramadan (@mr1)

اقرأ أيضا..

لطيفة عن أغنيتها "يا اللي مروح": "عارفة أنها أغنية قاسية وصعبة"

بينهما وفاء عامر | هالة صدقي تنشر فيديو مع صديقاتها بالوسط الفني.. وهذا ما حدث؟