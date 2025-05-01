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"بفستان جريء".. هيدي كرم تخطف أنظار متابعيها من أحدث ظهور

08:10 م الخميس 01 مايو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هيدي كرم
  • عرض 4 صورة
    هيدي كرم من أحدث ظهور (2)
  • عرض 4 صورة
    هيدي كرم من أحدث ظهور
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هيدي كرم أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت هيدي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أبيض قصير، كشف عن جمالها.

وكتبت هيدي تعليقًا على الصور: "إشعاع الثقة بالنفس".

وجاءت تعليقات، المتابعين، على الصور، كالتالي: "جميلة الجميلات"، "روعة بجد"، "شكلك جميل"، "القمر بزيادة".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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