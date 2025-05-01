ناهد السباعي تدافع عن شقيقها: "أنا ضد انتهاك حرمة الميت"

كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة ناهد السباعي عن دعمها الكامل لشقيقها، وذلك في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، وأكدت رفضها لانتهاك حرمة الموتى تحت أي مبرر.

وقالت ناهد: "أنا معاهم قلبًا وقالبًا، وبتكلم عن نفسي... أنا مش ضد توثيق حدث مهم لنجم كبير فقدناه، لكني ضد انتهاك حرمة الموتي، في ديننا ده حرام، و الميت له حرمة، ما ينفعش نصوّر الكفن، وما ينفعش نصور وهو نازل المقبرة".

وتابعت: "أنا أهلي ماتوا كتير، وشوفي صوري وقتها كانت عاملة إزاي، أنا مش معترضة على ده رغم إن شكلي كان غريب، ومع إن من حقي أعترض على أن حد يصورني وأنا شكلي وحش، لكن ما زلت شايفة إن الأهم هو احترام حرمة الميت، أنا ضد إننا نعمل حاجة حرام لمجرد إننا نجيب ريتش أو متابعين أكتر، بقينا قاسين أوي، الناس بقت بتعذّب الحيوانات وبتصوّر الميتين علشان مشاهدات، ودي حاجة قاسية ومش سهلة".

واختتمت حديثها قائلة: "وعن اندفاع أخويا، وقت الحزن والزعل بيطلع وأنا طبعًا معاه في كل حاجة".

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت كضيفة شرف في مسلسل "أشغال شقة 2"، بطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، وشيرين، وسلوى محمد علي، مصطفى غريب، ومحمد محمود، ومحمد عبدالعظيم.