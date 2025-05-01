بهذه الكلمات.. مصطفى غريب يحيي ذكرى ميلاد والدته

كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان مصطفى غريب، ذكرى ميلاد والدته، التي توافق اليوم الخميس 1 مايو، من خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب غريب: "عيد ميلاد ماما النهاردة، ربنا يرحمك يا رب وتكوني مبسوطة ومتهنية في الجنة ونعيمها بإذن الله يا ماما.. إدعولها".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع المنشور، وعلّقت الفنانة ريهام عبد الغفور: "ربنا يسعدها في الجنة، أكيد فخورة ومبسوطة بابنها حبيبها العسل"، وكتب الفنان حسام داغر: "الله يرحمها وتتهنى في الجنة وهي فرحانة بيك"، بينما علّق الفنان طه دسوقي قائلاً: "ربنا يرحمها.. تعيش وتدعي لها".

جدير بالذكر أن مصطفى غريب شارك في السباق الرمضاني 2025 بالجزء الثاني من مسلسل أشغال شقة جدا، مع الفنان هشام ماجد والفنانة أسماء جلال، إخراج خالد دياب، ويُعرض له حاليا مسلسل بريستيج بطولة محمد عبدالرحمن، راندا عوض، دينا، عمر شريف، بسام رجب، آلاء سنان، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، إخراج عمرو سلامة.

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