هند صبري تنشر الأحداث التي مرت بها في شهر أبريل وتعلق: "أخيرًا خلصت"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها على السوشيال الميديا، أبرز الأحداث التي مرت بها خلال شهر أبريل الماضي.

ونشرت هند مجموعة صور مختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ملخص مرئي لشهر بدا وكأنه عام كامل.. أخيرًا خلصت يا أبريل".

جدير بالذكر أن هند صبري عُرض لها مؤخرًا الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، وشاركها البطولة ابن موطنها النجم ظافر العابدين، إخراج هادي الباجوري.

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