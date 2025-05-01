إعلان

هند صبري تنشر الأحداث التي مرت بها في شهر أبريل وتعلق: "أخيرًا خلصت"

07:42 م الخميس 01 مايو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    هند صبري
  • عرض 6 صورة
    هند صبري
  • عرض 6 صورة
    هند صبري
  • عرض 6 صورة
    هند صبري
  • عرض 6 صورة
    هند صبري
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة التونسية هند صبري متابعيها على السوشيال الميديا، أبرز الأحداث التي مرت بها خلال شهر أبريل الماضي.

ونشرت هند مجموعة صور مختلفة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "ملخص مرئي لشهر بدا وكأنه عام كامل.. أخيرًا خلصت يا أبريل".

جدير بالذكر أن هند صبري عُرض لها مؤخرًا الموسم الثاني من مسلسل البحث عن علا، وشاركها البطولة ابن موطنها النجم ظافر العابدين، إخراج هادي الباجوري.

اقرأ أيضا..

لطيفة عن أغنيتها "يا اللي مروح": "عارفة أنها أغنية قاسية وصعبة"

بينهما وفاء عامر | هالة صدقي تنشر فيديو مع صديقاتها بالوسط الفني.. وهذا ما حدث؟

الفنانة التونسية هند صبري هند صبري هند صبري على انستجرام أحداث هند صبري في أبريل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة بينها الشبورة والأتربة -(تفاصيل)
ننشر تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات