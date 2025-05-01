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لطيفة عن أغنيتها "يا اللي مروح": "عارفة أنها قاسية وصعبة"

07:31 م الخميس 01 مايو 2025

الفنانة لطيفة

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كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة لطيفة، عن أغنيتها الجديدة "يا اللي مروح"، مؤكدة أنها تعد أغنية قاسية وصعبة.

ونشرت لطيفة، مقاطع فيديو على التيك توك لعدد من جمهورها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "سعيدة برشة بكل تفاعلكم السريع مع أغنية يا اللي مروح، أنا عارفة أنها أغنية قاسية وصعبة ومثل ما أثرت فيكم أثرت فيا لكن الواقع دايما يوجع ويا رب يرجع كل متغرب لأهله وناسه وبلده".

أغنية "يا اللي مروح" من كلمات ياسين حمزاوي، ألحان أمين القلسي، فيما تولى إخراج الكليب فارق لفيف.

الفنانة لطيفة الفنانة لطيفة على انستجرام أغنية يا اللي مروح أغنية لطيفة الجديدة
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