هدى الإتربي تحتفل بعيد ميلادها والجمهور يغازلها (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هدى الإتربي المعروفة بـ "قنبلة الجيل"، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها خلال احتفالها بعيد ميلادها.



ونشرت هدى الإتربي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء عيد الميلاد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " كل عام وانتي بألف ألف خير وصحة وعافية، وحش الكون، قنبلة الجيل، عقبال ١٠٠سنة يا ملكة الجمال، أحلى فنانة، عيد ميلاد سعيد، أجمل فنانة، العمر كله يا رب، أحلى عيد ميلاد ده ولا إيه".

وتألقت هدى الإتربي في تقديم شخصية "دينا رفارف" بمسلسل "العتاولة ٢" الذي عُرض في موسم دراما رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل "العتاولة ٢" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أمير صلاح الدين، وإخراج أحمد خالد موسى.