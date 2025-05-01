"بعد غلق عيادتها الخاصة".. بسمة بوسيل تدعم شام الذهبي

كتب - معتز عباس:

حرصت المطربة المغربية بسمة بوسيل، على دعم صديقتها شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة ،بعد واقعة إغلاق مركزها الطبي.

وقالت بسمة في لقائها ببرنامج "et بالعربي": "شام أكتر بني آدمه شفتها فحياتي عندها ضمير"، أنا بدعمها جدا، وهي انسانة مش عشان اختي ولا صحبتي ولا بنت أصالة".

وأضافت: "الناس بيقولوا عمرها ما قالت إنها دكتورة، هي كميائية، لكن هي ممكن يبقى عندها ضمير أكتر من ناس كتير درسوا الطب، أنا بدعمها جدًا لأنها أختي، وربنا ما هيخيب ظن شام، لأن ربنا بيحبها ومحبب فيها خلقه".

يذكر أن وزارة الصحة أصدرت قرار بالغلق الإداري لمركز تجميل "dao derma"، إدارياً لحين تلافي المخالفات التي جرى رصدها، وليس غلقا نهائيا.

ويعود سبب إصدار قرار "الغلق الإداري" يعود إلى مخالفة اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى، ووجود أجهزة ليزر غير مُرخَّصة، وبعض الأدوية غير المُسجَّلة.

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