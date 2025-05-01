لهذا السبب.. جوري بكر تعتزل مواقع التواصل الاجتماعي

كتبت – سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة جوري بكر اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي لمدة أسبوع، بسبب الضغوط النفسية التي تمر بها.

ونشرت جوري عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة: "وبكده هبتدي استراحة المحارب، أنا مبقتش قادرة أشوف ولا أسمع الأحداث اللي بتحصل حواليا، ولا بقيت قادرة استحمل نفاق الناس اللي في حياتي، اللي اديتهم أكتر من حقهم من حب ودعم وصداقة".

وتابعت: "أصعب فترة في حياتي حرفيا، ضغط نفسي رهيب من اللي بشوفه وبستحمله، ربنا يحافظ علينا وعلى أولادنا أنا هاخد وقت لنفسي ومش هتواجد على السوشيال ميديا لمدة أسبوع راحة وهمسح جميع وسائل التواصل للضرورة، الواتساب شغال شكرًا ليكم".

يذكر أن الفنانة جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب أمراة"، بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، و من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

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