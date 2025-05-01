بعد قرار الإيقاف لمدة شهر.. أول تعليق من رضا البحراوي

كتبت- نوران أسامة:

علّق المطرب الشعبي رضا البحراوي على قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقافه عن العمل لمدة شهر.

وكتب البحراوي منشور على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، الحمد لله دائمًا وأبدًا، الحمد لله على كل حال".

وجاء في بيان النقابة أن قرار إيقاف رضا محمد درويش، الشهير بـ"رضا البحراوي"، لمدة شهر يبدأ من 1 مايو، جاء نتيجة مخالفته لما تعهّد به سابقًا خلال جلسة التحقيق، بشأن عدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة، ما يُعد خرقًا للمادتين 60 و61 من قانون النقابات الفنية رقم 35 لسنة 1978، وقد تقرر أيضًا إحالته إلى مجلس التأديب.

أما بخصوص حمو بيكا، فقد قررت النقابة إيقاف تصريحه لمدة شهرين اعتبارًا من اليوم ذاته، وذلك بسبب فيديو تم تداوله احتوى على عبارات مسيئة وظهور بجانب راقصات، ما اعتبرته النقابة إساءة تتعارض مع القيم المجتمعية، ومخالفة لقانون النقابات الفنية.

وأكدت نقابة المهن الموسيقية في بيانها أنها تتعامل بحيادية تامة مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين، مشددة على أهمية الحفاظ على القيم المجتمعية والتقاليد الفنية، وعلى التزامها باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي تجاوز يمس الذوق العام أو مكانة الفن المصري.

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