حكم المؤبد ليس الوحيد.. أوجه الشبه بين "لام الشمسية" وقضية هتك عرض طفل البحيرة

كتب-مصطفى حمزة:

تصدر مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في رمضان الماضي، قوائم مواقع التواصل الإجتماعي، على مدار الأيام الماضية، مع تعدد أوجه التشابه بين أحداث العمل، وقضية هتك عرض طفل البحيرة.

ويعد أحدث مظاهر التشابه بين المسلسل، والقضية التي أثارت الرأي العام، هو الحكم الصادر من محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولى، أمس الأربعاء، والذي قضى بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة.

وكانت أحداث "لام شمسية"، قد انتهت أيضا بصدور الحكم بالمؤبد، على المتهم "وسام الألفي"، وهي الشخصية التي جسدها الفنان محمد شاهين.

وفي التقرير التالي، نرصد أبرز ملامح التشابه بين المسلسل، و قضية طفل البحيرة.

ياسين

هو اسم طفل قضية البحيرة، وفي مسلسل"لام شمسية"، كان من أسباب تصاعد الأحداث، اكتشاف المدرسة "نيللي"، وأدت الشخصية الفنانة أمينة خليل، ما يحدث بين ابنها "ياسين"، وابن زوجها "يوسف".

المدرسة

كانت القاسم المشترك بين القضية، والمسلسل، إذ كان المتهم في القضية موظفا إداريا منتدبا في المدرسة، وفي المسلسل، كان "وسام"، مدرسا منتدبا في مدرسة تديرها والدته.

الأم

كانت الأم هي صاحبة المبادرة في اللجوء إلى القضاء، في واقعة طفل البحيرة، وايضا في المسلسل، إذ أصرت "نيللي"، على التعامل كأم، في تصعيد قضية نجل زوجها .

ملابس المغتصب

مع تداول صورة المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، ظهر وهو يرتدي ملابس شتوية، مكونة من جاكيت بدلة، وبلوفر، وتحته قميص، وهي تشبه إلى حد كبير الملابس التي ظهر بها في المسلسل، الفنان محمد شاهين، وهو يجسد شخصية المتحرش جنسيا "وسام".

شهادة ياسين ويوسف

وشهدت الجلسة الأخيرة، في المسلسل، حضور الطفل المعتدى عليه "يوسف"، إلى المحكمة، وتقديمه شهادة حاسمة أمام قضاة المحكمة وهو نفس ما قام به الطفل "ياسين" في واقعة البحيرة.

مسلسل "لام شمسية"، الذي عرض في رمضان الماضي، شارك في بطولته أحمد السعدني، و أمينة خليل،و محمد شاهين، وصفاء الطوخي، و يسرا اللوزي، و ثراء جبيل، وياسمينا العبد، و الطفل علي البيلي، ومن تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.

شهادة يوسف

ياسين ويوسف