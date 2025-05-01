الليلة.. صنّاع مسلسل "أشغال شقة جدًا" ضيوف برنامج "يحدث في مصر"

كتبت- سهيلة أسامة:

يستضيف برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، مساء اليوم الخميس، صُنّاع مسلسل "أشغال شقة جدًا".

ويحلّ ضيوفًا على الحلقة كل من الفنان هشام ماجد، والمخرج خالد دياب، والسيناريست شيرين دياب، للحديث عن كواليس العمل.

يُذكر أن المسلسل من بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، محمد محمود، محمد عبدالعظيم، إلى جانب نخبة من النجوم، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

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