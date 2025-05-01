وصول أصالة إلى ألمانيا استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

وصلت الفنانة السورية أصالة نصري إلى مدينة دوسلدورف الألمانية، استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي المقرر إقامته غدًا الجمعة.

ونشرت الشركة المنظمة للحفل مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، يوثق لحظة وصول أصالة إلى المطار، حيث ظهرت وهي تعبر عن سعادتها وحماسها الكبير للقاء جمهورها في ألمانيا.

وفي سياق آخر، أعلنت نقابة الفنانين السوريين، برئاسة مازن الناطور، عن منح الفنانة أصالة نصري عضوية النقابة بمرتبة الشرف.

ونشرت الصفحة الرسمية للنقابة عبر موقع "فيسبوك" نص القرار، وجاء فيه: "نقيب الفنانين... بناءً على أحكام القانون رقم 40 لعام 2019، وعلى النظام الداخلي لنقابة الفنانين، وبناءً على قرار مجلس النقابة في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 أبريل 2025، يُقرّر ما يلي:

مادة 1: تُمنح الفنانة السورية أصالة نصري عضوية النقابة بمرتبة الشرف، تقديرًا لمسيرتها الفنية وموقفها الوطني النبيل تجاه قضايا شعبها ووطنها.

مادة 2: يُبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه".

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