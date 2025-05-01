إلهام شاهين تشارك في "أسبوع الخير" لدعم الأسر وتيسير زواج 200 عروسة

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة إلهام شاهين متابعيها مجموعة من الصور من مشاركتها في فعاليات "أسبوع الخير"، والتي تهدف إلى تيسير زواج 200 عروسة.

ونشرت "شاهين" الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "مشاركتي مع أصدقائي الفنانين في فعاليات أسبوع الخير.. لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتيسير زواج 200 عروسة، ربنا يوفقهم ويسعدهم.. شكرًا صندوق تحيا مصر، وشكرًا مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان".

وظهرت في الصور إلى جانب عدد من النجوم المشاركين في الحفل، من بينهم: تامر حسني، ليلى علوي، فيفي عبده، هالة سرحان، حمادة هلال، ووفاء عامر.

يذكر أن، إلهام شاهين شاركت في دراما رمضان 2025 بمسلسل "سيد الناس" بطولة عمرو سعد، إنجي المقدم، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، خالد الصاوي، ملك أحمد زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان، وإخراج محمد سامي.

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