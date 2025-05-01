تفاصيل زيارة سالم الهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى إلى مصر واجتماعه مع أسامة رشدي

كتب- هاني صابر

زار الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي، مكتب الشركة بالقاهرة .

وشهدت الزيارة اجتماعا جمع سالم الهندي مع أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية وإدارة الأعمال لروتانا بمصر، وتم الإتفاق على عدد من المشاريع الفنية الكبيرة لعدد من النجوم الكبار بالوطن العربي.

وتم وضع ميزانية وإنتاج ضخم ومميز لهذه المشاريع الفنية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى توجيه الاستثمار في الفن والإنتاج المتميز للارتقاء بالذوق العام والذي يذهب في صناعةالموسيقى إلى أعلى المستويات الفنية.



وكانت الزيارة مثمرة في التوجيهات الجديدة لدعم الموسيقى والفن الراقي خاصة أن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات من أكبر الشركات في الإنتاج الموسيقي بالوطن العربي والتي يقودها إدارة حكيمة وواعية.

ويعد أسامة رشدي صاحب خبرة طويلة في الشئون الفنية وتاريخ باع مع كافة المطربين ونجوم مصر والوطن العربي بينهم النجم عمرو دياب وشيرين عبد الوهاب ورامي صبري ووائل جسار وحميد الشاعري والعديد من نجوم الوطن العربي.