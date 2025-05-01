بهذه الطريقة.. رانيا فريد شوقي تهنئ جمهورها بعيد العمال

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها بمناسبة عيد العمال، الذي يوافق اليوم الخميس 1 مايو، موجهة رسالة تقدير لكل من يسعى في عمله.

ونشرت "رانيا" صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "كل سنة وكل واحد بينزل شغله ورافع راسه، إنت بطل حقيقي".

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي شارك في موسم رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري" وهو بطولة كلًا من روجينا ومحمد رضوان وعمرو عبدالجليل وعلي الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

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