أحمد سعد ينشر فيديو أمام ضريح الإمام أبي حنيفة النعمان (فيديو)

كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بمقطع فيديو جديد، ظهر فيه أثناء زيارته لضريح الإمام أبي حنيفة النعماني في العاصمة العراقية بغداد.

ونشر سعد الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر وهو يتلو الأدعية والتواشيح داخل المقام.

وعلق على الفيديو: "من مقام سيدي أبي حنيفة النعمان – في بغداد، اللهم الحقنا بهما عند حوض رسول الله... صلوا عليه".

يذكر أن الفنان أحمد سعد أحيا حفل غنائي ضخم يوم السبت الماضي بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات وليالي مهرجان سماء العلا وسط حضور جماهيري ضخم من جمهور المملكة.

View this post on Instagram A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)

اقرأ أيضًا:

أحمد عبدالحميد يطلب الدعاء لابنته الرضيعة بعد خضوعها لعملية جراحية في المخ

كاميلي ڤاريني: "كليرمون فيران" يتيح مساحة كبيرة لمشاركة الأفلام القصيرة من مصر