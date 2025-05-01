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أحمد سعد ينشر فيديو أمام ضريح الإمام أبي حنيفة النعمان (فيديو)

02:34 م الخميس 01 مايو 2025

احمد سعد

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كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أحمد سعد جمهوره بمقطع فيديو جديد، ظهر فيه أثناء زيارته لضريح الإمام أبي حنيفة النعماني في العاصمة العراقية بغداد.

ونشر سعد الفيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهر وهو يتلو الأدعية والتواشيح داخل المقام.

وعلق على الفيديو: "من مقام سيدي أبي حنيفة النعمان – في بغداد، اللهم الحقنا بهما عند حوض رسول الله... صلوا عليه".

يذكر أن الفنان أحمد سعد أحيا حفل غنائي ضخم يوم السبت الماضي بمدينة العلا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات وليالي مهرجان سماء العلا وسط حضور جماهيري ضخم من جمهور المملكة.

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أحمد سعد أحمد سعد على انستجرام ضريح الإمام أبي حنيفة النعمان زيارة أحمد سعد للعراق
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