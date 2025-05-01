بعد غياب أكثر من 20 عامًا.. فرقة "واما" تحيي حفلًا غنائيًا في الأهرامات

كتبت- نوران أسامة:

تستعد فرقة "واما"، التي تضم النجوم أحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، لإحياء حفل غنائي بعد غياب طويل، وذلك يوم الجمعة الموافق 2 مايو الجاري، بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وروجت الشركة المنظمة للحفل عبر مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل، ظهر فيه أعضاء الفرقة، أحمد فهمي، أحمد الشامي، ومحمد نور، وهم يوجهون دعوة للجمهور، معلقين:"واما، كل الذكريات الحلوة حقيقي، مستنينكم يوم 2 مايو في الهرم، نغني كل الأغاني اللي بتحبوها".

ويُعد هذا الحفل عودة قوية للفرقة بعد انقطاع عن الحفلات الغنائية دام لأكثر من 20 عامًا، ومن المنتظر أن تقدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيهم.

يُذكر أن آخر ظهور جماعي لأعضاء الفرقة كان خلال إعلان رمضاني مع الفنانة إسعاد يونس، لصالح إحدى الشركات العقارية، بعنوان "إزاي الناس الحلوة"، والذي عُرض ضمن موسم رمضان 2025.

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