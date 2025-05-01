المخرج أمير رمسيس: الفيلم القصير ليس سلما للفيلم الطويل

كتبت- منى الموجي:

تحدث المخرج أمير رمسيس خلال ندوة نقاشية بعنوان "كيفية إدارة المهرجانات السينمائية"، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، بمشاركة عدد من الشخصيات السينمائية البارزة عن أهمية الأفلام القصيرة.



وقال المخرج أمير رمسيس خلال الندوة: "الفيلم القصير ليس سلما للفيلم الطويل ولكن لو تحدثنا عن منصة الدعم وضغط وكثرة عدد الأفلام المقدمة للمنصات، سنجد أن المنتجين يغامرون باختيار تلك الأفلام".

وشارك المخرج الكبير يسري نصر الله في الحلقة النقاشية برأيه، قائلا: "ما يعطي للمخرج الثقة لتقديم أفكاره بفيلم سواء قصير أو طويل هو أن الصناع يصدقون في أعماله ويدعموه".



وشارك في الندوة كل من:

• المخرجة والمبرمجة كاميلي ڤاريني من مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة (فرنسا)

• الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)

• المنتج شرف الدين زين العابدين، رئيس مهرجان الداخلة السينمائي (المغرب)

وتستمر فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى 2 مايو، متضمنة عروضًا لأفلام محلية ودولية، إلى جانب ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتعزيز الحوار السينمائي.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.