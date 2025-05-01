أحمد عبدالحميد يطلب الدعاء لابنته الرضيعة بعد خضوعها لعملية جراحية في المخ

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن خضوع ابنته الرضيعة ليلى لعملية جراحية في المخ، مناشدًا جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها بالشفاء.

وكتب عبد الحميد عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "ليلى بنتي داخلة تعمل عملية في المخ، ادعولها وادعولنا، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه."

يذكر أن الفنان أحمد عبد الحميد يعرض له حاليًا في دور العرض السينمائي فيلم "نجوم الساحل".

فيلم نجوم الساحل بطولة أحمد داش، أحمد عبدالحميد، علي صبحي، مايان السيد، مالك عماد، علي السبع، وهو من تأليف كريم يوسف وإخراج رؤوف السيد.

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