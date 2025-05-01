بحضور يسري نصر الله.. 18 صورة من جلسة نقاشية عن "كيفية إدارة المهرجانات السينمائية وصناديق الدعم"

كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الحادية عشرة اليوم الخميس، في المتحف اليوناني الروماني، حلقة نقاشية تحت عنوان: "كيفية إدارة المهرجانات السينمائية وصناديق الدعم"، بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين في المجال وذلك تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة.

وتحدث المنتج المغربي شرف الدين زين العابدين رئيس مهرجان الداخلة، معربا عن سعادته بوجوده في المهرجان، كاشفا عن تجربته مع مهرجان الداخلة "نهتم أن نطور أنفسنا، وأصبحنا مهرجان لديه تيمة أساسية وهوية، وفي نفس الوقت منفتحا على العالم، وعندنا منصة لدعم وتطوير السيناريوهات مفتوحة أمام المخرجين".

وتحدثت كاميلي ڤاريني، مبرمجة بمهرجان كليرمونت فيران للأفلام القصيرة – فرنسا، عن فكرة سوق "كليرمونت فيران" لأنه من المهرجانات القليلة في العالم الذي يضم سوق للفيلم القصير، وكشفت عن دور السوق ووجود موزعين ووكلاء ومؤسسات، ومنصات مشاهدة، وأنه يلعب دور جيد في عملية صناعة الأفلام القصيرة، وقالت إن الفيلم المصري من الأفلام التي لها مساحة جيدة للتواجد ويتم إتاحة مساحة أكبر لـ مصر.

وقال محمد طارق المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "مهرجان القاهرة السينمائي ينقسم لجزئين، الأول كل الناس تعرفه يتعلق بعروض الأفلام والمسابقات والأقسام الخاصة، وجزء ثان وهو لايام القاهرة السينمائية بداخله ملتقى القاهرة السينمائي وبداخله أيضا أيام القاهرة لصناعة السينما والأخيرة تمثل ما نحن فيه ندوات ولقاءات مع المخرجين، أما الملتقى عبارة عن منصة دعم ويستقبل المشاريع الروائية أو الوثائقية الطويلة للحصول على الجوائز".

وتابع "الدورة الماضية شهدت أفلاما من 13 دولة عربية وكانوا يتنافسون على جوائز عشرين شركة بجانب جوائز الملتقى نفسه".

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.