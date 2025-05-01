"ليل العاشقين" ينافس في المسابقة العربية لمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

كتبت- منى الموجي:

تستقبل سينما مترو بوسط البلد بالإسكندرية مساء اليوم الخميس عرض الفيلم القصير "ليل العاشقين" للمخرج خالد غريب والذي يتنافس في المسابقة العربية بمهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة في دورته الحادية عشرة كعرض أفريقي أول، ليكون العرض الثاني للفيلم بعد مشاركته في مهرجان العراق السينمائي الدولي لأفلام الشباب في دورته الأولى سنة 2025.

ويستعد الفيلم للمشاركة في المسابقة الرسمية بمهرجان الفيلم المستقل الأوروبي ECU في دورته العشرين في باريس في الفترة من ٩ - ١١ مايو المقبل.

وقال المخرج خالد غريب "بدأت العمل على الفيلم منذ حوالي سنة، وبدأت كتابة الفيلم بمفردي ثم إنضمت إليّ رنا شنينشن، واتفقنا على النسخة النهائية التي تم تصويرها والتي عُرضت للجمهور في المهرجانات التي شارك فيها، وهي النسخة الـ12 من الفيلم، وقمنا بعمل العديد من التعديلات على السيناريو قبل التصوير بعد اجتماعات مكثفة مع المنتجة باهو بخش وشركة ريد ستار، بالإضافة إلى اختيار الأبطال والانتهاء إلى العديد من التفاصيل ليكون الفيلم بهذه الصورة، كما إنني سعيد بأن يكون العرض الأول افريقيا في الإسكندرية، وفي المسابقة العربية ليتنافس بين عدد من الأعمال العربية المميزة، وأيضا مشاركته في العديد من المهرجانات خلال الفترة القادمة".

وعبّرت المنتجة باهو بخش عن سعادتها بأن فيلم "ليل العاشقين" سيتم مشاهدته من جمهور الإسكندرية المحب للسينما والفنون، وأنه عُرض وسيُعرض في العديد من دول العالم وشاهده وسيشاهده جمهور من مختلف أنحاء العالم، من خلال كل مهرجان يعرض فيه، فهو عمل يستحق المشاهدة لتفاصيله المختلفة وهو ما لمسته منذ عرض عليّ خالد غريب السيناريو وهو طالب بمعهد السينما، وتطوع فريق العمل بالكامل لتقديم الفيلم، وقدمنا التكلفة المتبقية لظهور الفيلم إلى النور".

وقالت "سعدتُ بمشاركتنا في تقديم هذا العمل فهو من المشاريع الخاصة بالنسبة لنا في دعم مشاريع طلبة معهد السينما. وأن يعرض للجمهور هي خطوة ضرورية حتى ترى تلك المشاريع النور، ولا تظل حبيسة الأدراج".

فيلم "ليل العاشقين" يتنافس في مسابقة الأفلام العربية بالمهرجان مع 9 أفلام من السعودية والمغرب والإمارات ولبنان والبحرين والأردن بالإضافة إلي فيلمين اخرين من مصر، والفيلم بطولة نزار المغربي وجلال العشري ورانيا زهرة، إخراج وتأليف خالد غريب وشارك في كتابة السيناريو رنا شنينشن، مدير التصوير مصطفى سليمان، ومونتاج عبدالعظيم أيمن، وهندسة الصوت والموسيقى التصويرية ليوسف هاني، وcolorist باهي طه، وتصميم ملابس سارة ايمن، وإنتاج ريد ستار والمعهد العالي للسينما وفريق عمل الفيلم، وتوزيع سعدون فيلم.

تدور أحداث الفيلم في أحد أفقر أحياء القاهرة، حيث يعمل صابر في مقبرة ويعيش حياة صعبة ووحيدة. الشيء الوحيد الجيد في حياته هو وداد، المرأة التي يحبها سراً رغم الشائعات التي تدور حولها. ينمو حبه الرقيق لها في الخفاء، لكن المشاكل تبدأ عندما يهتم زكريا رئيس صابر القاسي بوداد. ومع انهيار حياة صابر، يجد نفسه مدفوعًا نحو نهاية مأساوية ومحطمة للقلب.