إيقاف وإحالة لمجلس تأديب.. تفاصيل عقوبات الموسيقيين لحمو بيكا والبحراوي بسبب الفيديو المسيء

كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت نقابة المهن الموسيقية، قرارها بشأن التحقيقات التي تمت مع مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، والمطرب الشعبي رضا البحراوي، بدعوى الإساءة لمؤسسات الدولة.

نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، أصدرت قرارها بناء على التوصية من المستشار أحمد أسامة محرم القاضي بمجلس الدولة، ورئيس لجنة التحقيقات لدى نقابة الموسيقيين.

وجاء القرار بشأن "بيكا" كالتالي: إيقاف حامل التصريح محمد مصطفى الشهير بحمو بيكا لمدة شهرين تبدأ من اليوم 1 من شهر مايو، نظرا لما احتوى الفيديو المتداول والذي تم تحقيقه من عبارات لا تليق بواحدة من أهم مؤسسات الدولة والظهور بجانب راقصات بشكل مسيئ ويتعارض مع القيم المجتمعية ويخالف كل ما ورد بقانون النقابات رقم 35 لسنة 78 .

بخصوص رضا البحراوي، قررت إيقاف العضو العامل رضا محمد درويش الشهير برضا البحراوي لمدة شهر يبدأ من اليوم 1 من شهر مايو وإحالته لمجلس التأديب نظرا لمخالفته لما أقر وتعهد به سابقا بجلسة تحقيق بعدم استخدام الشعارات الخارجة عن آداب المهنة و مخالفته لنص المادتين 60 و 61 بقانون النقابات الفنية رقم 35 لعام 1978 .

وقالت النقابة في بيانها: إن القرار يأتي في ضوء ماتم رصده مؤخرا أو اتساقا مع دور نقابة المهن الموسيقية الوطني في الحفاظ على الآداب والتقاليد المجتمعية.

وجدد نقابة المهن الموسيقية، التزامها بالحياد الكامل في تعاملها مع جميع أعضائها، ولا تكيل بمكيالين في قراراتها، مؤكدةً أن الحفاظ على قيم المجتمع المصري واحترام القواعد والأعراف الفنية يأتي في مقدمة أولوياتها.

وأكد مجلس النقابة، مواصلة دوره في دعم كل فنان يحترم رسالته الفنية، وفي الوقت نفسه تتخذ الإجراءات الرادعة تجاه أي تجاوزات، التزامًا منها بصيانة الذوق العام وحماية مكانة الفن المصري .

نقابة المهن الموسيقية، كانت قد أعلنت إيقاف التصريح السنوي الخاص بمؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، وإحالته والمطرب الشعبي رضا البحراوي، للتحقيق، بدعوى الإساءة لمؤسسات الدولة.