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قبل ساعات من إقامته.. تأجيل حفل هاني شنودة وزياد ظاظا بسبب العاصفة الرملية

12:47 م الخميس 01 مايو 2025

هاني شنودة و ظاظا

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كتب-مصطفى حمزة:

أعلن الموسيقار هاني شنودة، عن تأجيل حفله الذي كان من المقرر أن يقدمه بمشاركة مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا، اليوم الخميس.

الحفل تم تأجيله، بسبب توقعات الأرصاد الجوية عن تأثر القاهرة بالعاصفة الرملية، على أن يقام غدا الجمعة الموافق 2 مايو، في نفس مقر إقامته بالجريك كامبس في باب اللوق.

ويشهد الحفل تقديم مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا، أول أغنية تعاون بها مع الموسيقار هاني شنودة.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة بمشاركة فرقة المصريين، مجموعة من أبرز أعماله، في حين يقوم بإحياء الفاصل الثاني مؤدي أغاني الراب زياد ظاظا.

وتتراوح سعر التذكرة في الحفل بين 800 و 1000 جنيه.

هاني و ظاظا و الفرقة

تأجيل حفل هاني شنودة هاني شنودة وزياد ظاظا الموسيقار هاني شنودة، مؤدي الراب زياد ظاظا
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