يديرها أمير رمسيس.. ندوة "كيفية إدارة المهرجانات السينمائية وصناديق الدعم" بالإسكندرية للفيلم القصير اليوم
كتبت- منى الموجي:
ينظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الحادية عشرة اليوم الخميس حلقة نقاشية تحت عنوان: "كيفية إدارة المهرجانات السينمائية وصناديق الدعم"، بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين في المجال وذلك تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة بالمتحف اليوناني الروماني.
ويشارك في الندوة كل من:
- المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير – مصر.
- المبرمجة كاميلي ڤاريني، مبرمجة بمهرجان كليرمونت فيران للأفلام القصيرة – فرنسا.
- الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي – مصر.
- المنتج السينمائي شرف الدين زين العابدين، رئيس مهرجان الداخلة – المغرب.
ويدير اللقاء المخرج المصري أمير رمسيس.
وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.
يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.
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