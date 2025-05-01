يديرها أمير رمسيس.. ندوة "كيفية إدارة المهرجانات السينمائية وصناديق الدعم" بالإسكندرية للفيلم القصير اليوم

كتبت- منى الموجي:

ينظم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته الحادية عشرة اليوم الخميس حلقة نقاشية تحت عنوان: "كيفية إدارة المهرجانات السينمائية وصناديق الدعم"، بمشاركة نخبة من أبرز المتخصصين في المجال وذلك تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة بالمتحف اليوناني الروماني.

ويشارك في الندوة كل من:

- المخرج محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير – مصر.

- المبرمجة كاميلي ڤاريني، مبرمجة بمهرجان كليرمونت فيران للأفلام القصيرة – فرنسا.

- الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي – مصر.

- المنتج السينمائي شرف الدين زين العابدين، رئيس مهرجان الداخلة – المغرب.

ويدير اللقاء المخرج المصري أمير رمسيس.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.