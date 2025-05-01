تعرف على موعد ومكان عزاء الفنانة سمر عبدالعزيز

كتبت- نوران أسامة:

أعلنت نقابة الفنانين السوريين عن موعد ومكان عزاء الفنانة الراحلة سمر عبد العزيز، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشرت النقابة بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "تُقبل التعازي للرجال والنساء في صالة الإسعاف الخيري الكائنة خلف البرلمان – امتداد شارع الحمراء، يومي الأربعاء والخميس، 30 نيسان و1 أيار، من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 10 ليلًا".

ولدت سمر عبد العزيز في عائلة فنية، فهي ابنة الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز، وابنة شقيقة الملحن عزمي مورة، بدأت مسيرتها من مهرجان الأغنية السورية في دورته الثالثة، لتقدم نفسها كمطربة وممثلة متعددة المواهب.

شاركت في عدة دورات من مهرجان الأغنية السورية (الثالث، الرابع، السادس، السابع)، وطرحت في عام 2005 فيديو كليب لأغنيتها "تحت المطر". وعلى الصعيد الدرامي، برزت في عدد من الأعمال التلفزيونية، من أبرزها: "سيرة آل الجلالي"، "هولاكو"، و"أنشودة المطر"، التي لاقت خلالها إشادة واسعة بأدائها.

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