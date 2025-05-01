مي كساب تشارك جمهورها مقطع فيديو برفقة ابنتها وتغني "إحنا أهو" (فيديو)

كتبت– سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة مي كساب جمهورها، مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

ظهرت مي فيه مع ابنتها فريدة وهي تغني مقطعًا من أحدث أغانيها "إحنا أهو"، والتي طرحتها مؤخرًا بمشاركة زوجها مطرب المهرجانات أوكا.

وعلقت: "أنا واللي بحبه فريدة، (إحنا أهو) موجودة على اليوتيوب وجميع المنصات الإلكترونية".

يذكر أن الفنانة مي كساب شاركت بموسم رمضان 2025 بمسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان.

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