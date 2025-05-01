محمد رمضان يحتفل بعيد العمال بأغنية "الهمة": "إهداء لكل عامل مصري"

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفل الفنان محمد رمضان بعيد العمال، الذي يوافق اليوم 1 مايو، وأهدى أغنية "الهمة"، لجميع العاملين في مصر.

ونشر رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، مقطع من الأغنية، وعلق: "يلا نحتفل بكل عامل مصري، النهاردة 1 مايو عيد العمال، كل سنة وكل عامل في مصر بخير وصحة وسعادة، أغنية (الهمة) إهداء مني لكل عامل مصري، سواء في القطاع العام أو الخاص.. والأغنية ديه ألحان الشيخ سيد مكاوي".

يذكر أن الفنان محمد رمضان طرح أمس الأربعاء، أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "رمادونا"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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