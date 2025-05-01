بسبب إطلالتها.. ميرنا نور الدين تتصدر تريند "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة ميرنا نور الدين تريند محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، عقب إطلالتها الأخيرة، والتي حازت من خلالها على تفاعل عدد كبير من المتابعين.

ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها جيبة جلد قصيرة وجاكيت باللون الأسود.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "ما شاء الله، قمر الزمان، جميلة أوي، كناريا العسل، جميلة حبيبتي، أجمل فنانة".

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين في دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل".

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وياسمين رئيس، ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

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