أحمد حلمي يعتذر عن تصريحاته "مصري وصف أول".. ماذا قال؟

كتب - معتز عباس:

وجه النجم أحمد حلمي اعتذارًا لأي شخص انتقد تصريحاته الأخيرة "مصري وصف أول"، خلال عرض مسرحيته الأخيرة "بني آدم" مع الملحن مصطفى جاد زوج المطربة كارمن سليمان.

وقال حلمي: "أنا بقول لأي شخص زعل مني أنا آسف، حتى لو مكنتش قصدي إنك تزعل دوري أفهمك أو اعتذر لك، أنا آسف إذا كنت زعلت".

وأوضح: "أنا يهمني الناس والشارع، أول ما تحصل مشكلة أيًا كان نوعها إية المشكلة، يحصل هجوم أقوم نازل الشارع وأشوف الناس بيقولو إية، ربنا اذا بعتلي رسالة ونصرني ببقى مبسوط، عشان كدة حتى لو خانني اللفظ أو التعبير، مش لازم أبرر، ولكن الاعتذار شجاعة ولازم يبقى اعتذار نقي".

وتابع: "السوشيال ميديا واقع وموجود بقوة عندنا ومش بنكرها، وفيه منها أراء ناس وفيه موجه وفيه ناس بتركب تريند، لكن حقيقي ملهاش علاقة بالشارع، أنا بقول لاي شخص زعل لأي إنسان كبير او صغير أنا آسف،".

وأضاف: "تعاملي مع الاعتذار يكون بعقل وهدوء وسكينة ومتتعصبش ومقولش كذا، عشان كدة مش دايما برد لما الدنيا تهدئ ، والمهم أرد وأقول إيه عشان ابقى صريح ونفسي ونقي وصافي ومعنديش حسابات تانية".

وأثار حديث الفنان أحمد حلمي مع صديقه الملحن مصطفى جاد زوج المطربة كارمن سليمان، استياء الجمهور ورواد السوشيال ميديا، بعد انتشار مقطع فيديو أثناء عرض مسرحية "بني آدم"، وهو يقول لـ مصطفى: "مصري وقاعد صف أول.. انت أكيد معزوم".

الأمر الذي جعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون أحمد حلمي بسبب سخريه عن المصريين، واعتبرها الجميع إساءة كبيرة.

وكرمت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية النجم أحمد حلمي عن مجمل أعماله السينمائية.

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