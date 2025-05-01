بكلمات مؤثرة.. شكران مرتجي تنعى الفنانة سمر عبدالعزيز

كتب - معتز عباس:

نعت الفنانة شكران مرتجي، الفنانة السورية سمر عبد العزيز، عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان.

وكتبت شكران عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "البقاء لله إن لله وإن إليه راجعون، تمكن الخبيث من الطيبين مرة أخرى رحلت سمر وتركت ريم أختها وصديقتها وتوأم روحها".

وأضافت: "قدر الله وماشاء فعل الصبر والسلوان للوالدة وريم وندى ولكل المحبين والأصدقاء والرحمة والمغفرة وجنان الخلد لكِ يا سمر الحمد لله وأعذرونا فأحبتنا الذين يرحلون كثر ونشارككم حزننا لتدعو لهم الله يخليلكم حبايبكم الفاتحة والدعاء".

ونعت نقابة الفنانين السوريين الراحلة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وكتبت في بيانها: "وداعاً الزميلة الفنانة الشابة سمر عبد العزيز، يُشيع جثمانها الطاهر اليوم الأربعاء الساعة 12 ظهرًا من مشفى الإيطالي، ويصلى عليها في جامع لالا باشا عقب صلاة الظهر، وتوارى الثرى في مقبرة نجها".

ولدت سمر عبد العزيز في عائلة فنية، فهي ابنة الشاعر الغنائي نظمي عبد العزيز، وابنة شقيقة الملحن عزمي مورة، بدأت مسيرتها من مهرجان الأغنية السورية في دورته الثالثة، لتقدم نفسها كمطربة وممثلة متعددة المواهب.

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