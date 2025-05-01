أحمد حلمي: "نفسي أعمل في السنة الواحدة 3 أفلام"

كتب - معتز عباس:

عقد مهرجان مالمو للسينما العربية ندوة تكريم النجم أحمد حلمى ضمن فعاليات الدولة الـ15 من المهرجان المقام حاليًا في السويد.

وقال حلمي خلال الندوة أنه يتمنى تصوير 3 أفلام في السنة الواحدة، مضيفًا: "بقالي 3 سنين نفس اشتغل وأعمل في السنة الواحدة 3 أفلام".

وأضاف: "أنا مش مهدي اللعب بس دايما عندي حاجات بتحصل وعراقيل وسيناريو مكملش لكن مش بسببي، اللي مقرره هخوض تجارب أيًا كان نوعها كوميدية او مش كوميدية، عندي شغل فيه منه حاجات مش كوميدية، ومش حابب ألعب العبة دي، بس مبقاش فارق الأرباح".

وكرمت إدارة مهرجان مالمو للسينما العربية النجم أحمد حلمي، وسط تصفيق حار من الجمهور.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي تم تكريمه شهر أبريل الجاري في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، بحضور عدد كبير من النجوم، بينهم إلهام شاهين.

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