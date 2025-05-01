هيدي كرم تخطف الأنظار بـ "إطلالة جريئة".. والجمهور يغازلها (صور)

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هيدي كرم متابعيها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا.

ونشرت هيدي مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت مرتدية فستان أزرق قصير، وعلقت: "حب الذات هو قوتي الخارقة".

تفاعل المتابعين مع إطلالة هيدي، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة وواثقة"، "ياريت كل الناس مبسوطة وعلي طبيعتها"، "كلنا نحبك أيضًا"، "أحلى نجمة"، "أجمل وأروع واحدة".

يذكر أن، هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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