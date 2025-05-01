أول تعليق من أحمد حلمي بعد تكريمه في مهرجان مالمو للسينما العربية

كتب - معتز عباس:

أعرب الفنان أحمد حلمي عن سعادته بالتكريم في الدورة الـ15 من مهرجان مالمو للسينما العربية بدولة السويد.

ونشر حلمي، مقطع فيديو من مشاركته في مهرجان مالمو، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "فخور جدًا بهذا التكريم من مهرجان مالمو، شكرًا لكل من دعمني في رحلتي الفنية التكريم الحقيقي هو حب الناس".

وشهدت لحظات التكريم تسليم المخرج محمد قبلاوي رئيس المهرجان جائزة لـ أحمد حلمي وسط تصفيق حار من الجمهور.

تأسس مهرجان مالمو للسينما العربية عام 2011، وسرعان ما أخذ خطوات حثيثة ليصبح نافذة مهمة تُطل على الواقع الاجتماعي والسياسي في العالم العربي. وبفضل موقعه في السويد، التي تحتضن فسيفساء من الثقافات المتنوعة والمتناغمة، يضطلع المهرجان بدور محوري في إطلاق حوارات بنّاءة تثري نقاشات الجمهور والمتخصصين على حد سواء. انطلاقًا من إيمان المهرجان بقوة الفيلم كلغة بصرية عالمية قادرة على تجسيد البعد الإنساني بكل أطيافه، يسعى جاهداً لبناء جسور تواصل بين هذه الثقافات المختلفة.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلمي تم تكريمه شهر أبريل الجاري في مهرجان هوليوود للفيلم العربي، بحضور عدد كبير من النجوم، بينهم إلهام شاهين.

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