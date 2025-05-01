بالصور.. الرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى يزور مكتبها بالقاهرة

كتب- هاني صابر:

زار سالم الهندي رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا للموسيقى والرئيس التنفيذي للمجموعة، مكتب القاهرة، وذلك خلال تواجده في مصر.

ورافق سالم الهندي كل من أكرم سليم مدير فرع المجموعة وأسامة رشدي المدير التنفيذي للشؤون الفنية وإدارة الأعمال، حيث اطلع "الهندي" على سير العمل بمختلف الأقسام، وجودة تنفيذ المشاريع الجارية.

وأعرب سالم الهندي، عن تقديره للجهود المبذولة لروتانا بالقاهرة، مشيدا بروح الإلتزام والمهنية التي لمسها خلال جولته.

كما أجرى عددا من الاجتماعات واللقاءات مؤكدا على أهمية دور مجموعة روتانا للموسيقى في مصر كبوابة إستراتيجية للفن في القارة الإفريقية بفضل موقعها الجغرافي المتميز وبيئتها الإستثمارية المشجعة ومواردها البشرية المؤهلة كما تمثل هذه العلاقة المتينة نموذجاً ناجحاً للتعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية المختلفة في مصر.