حدث بالفن | وفاة فنانة وحقيقة ارتباط تامر حسني والنجوم يدعمون الطفل ياسين
12:05 ص الخميس 01 مايو 2025
إعداد - معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة، بـ جليلة المغربية تكشف حقيقة ارتباطها بتامر حسني بعد انفصاله عن بسمة بوسيل، أكرم حسني ينشر كواليس بروفة "ألف تيتة وتيتة" قبل عرضها في جدة، ووفاة الفنانة سمر عبد العزيز بعد صراع مع المرض، وعمرو محمود ياسين يهاجم حملة التنمر ضد الطفل جان رامز: "إحنا في كارثة" ، ونجوم الفن يدعمون الطفل ياسين بعد الحكم على المتهم بالمؤبد، وغيرها من الأخبار خلال السطور التالية..
نجوم الفن الطفل ياسين وليد سعد وليد سعد يغازل زوجته بدرية طلبة عمرو محمود ياسين الطفل جان رامز حفل أنغام وفاة الفنان التونسي أنور الشعافي وفاة الفنانة سمر عبد العزيز جليلة المغربية تامر حسني محمود حميدة أكرم حسني
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